Hasan Tahsin Koşusu'nu Tarıkhan kazandı

İZMİR'de düşman işgaline karşı ilk kurşunu atan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin adına ve anısına Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen at yarışını, 6 yaşındaki Tarıkhan isimli at kazandı.

İzmir'in işgali sırasında Yunan askerlerine ilk kurşunu atan ve şehit edilen gazeteci Hasan Tahsin adına İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşu düzenlendi. Kum pistteki 1600 metre mesafeli koşuyu, İrfan Suat Kutlu'nun sahibi olduğu, 6 yaşındaki Tarıkhan isimli at, jokeyi Gökhan Kocakaya ile kazandı. Koşuya 5+ yaşlı safkan Araplara mahsus 4 at katıldı. İrfan Suat Kutlu'nun sahibi ve yetiştiricisi olduğu Tarıkhan ve jokeyi Gökhan Kocakaya zafere uzandı. Melih Mehmet İnal tarafından antrene edilen at, üst üste dördüncü G3 galibiyetine imza attı. Birincilik ikramiyesi 135 bin TL olarak belirlenen koşuda kazanan Tarıkhan için bitiriş derecesi 1.50.39 olarak kayıtlara geçerken, farklar 1 boy, 9 boy ve 5.5 boy oldu.

Koşu sonrası gerçekleştirilen ödül töreninde; İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Dilek Gappi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dirik, İrfan Suat Kutlu'ya plaketini ve Hasan Tahsin heykelini takdim etti. Şeref Tribünü'nde düzenlenen törene, TJK Yönetim Kurulu Üyesi ve Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi Ahmet Özbelge, TJK Asli Üyesi Serdar Pedükcoşkun ve İzmir Hipodrom Müdürü Cüneyt Ertan da katıldı.

Mutluluğunu dile getiren İrfan Suat Kutlu, "At yarışının gayesi kazanmak. Kazandığınız zaman maddi kazancınız oluyor ama manevi kazancınız sizi daha çok mutlu ediyor. İzmir'de ödül aldığım yedinci yarış ama bana göre içerisinde en anlamlısı Hasan Tahsin Koşusu sonrası aldığım ödül. Hasan Tahsin heykelini yarışmanın kupası olarak görüyorum o yüzden bu kupayı almaktan çok memnunum" dedi.

Yarışta yer alan atlardan Yılmabaşar ikinici, Denizim üçüncü Yeltay ise dördüncü oldu.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI