Hasan Subaşı, yerel seçimlerde ittifaktan yana

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, yerel seçimlerde ittifaka yönelik henüz grup kararı olmadığını, ancak kendisinin işbirliğinden yana olduğunu söyledi.

İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, gazetecilerle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Antalya'nın turizmin başkenti olduğunu belirten Hasan Subaşı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve bazı uygulamalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığını dile getiren Subaşı, bu değişiklikle turizm tesisi hizmet alanı olarak belirlenen yerlerin ihalesiz turizmcilere tahsis edilebileceğini söyledi. Bakanın sahillerde gerekirse milli parkların plan değişikliği ile ihalesiz biçimde 5 yıldızlı otel sahiplerine verileceği açıklamasının vahim olduğunu anlatan Subaşı, geçen ay Kleopatra Koyu'nun sembolik bir fiyatla turizm firmasını ihale yoluyla verildiğini aktardı. Tepkiler sonrası ihalenin iptal edildiğine yönelik haberleri okuduğunu kaydeden Subaşı, "İptal edilmiş olabilir ama yeni yönetmelikle ihalesiz de verilebilir. Ciddi bir kuşku yaratıyor. Antalyalılar olarak rahatsız ve huzursuzuz. Ucu açık kuşkulu işler" diye konuştu.

'ENDİŞE VERİCİ GELİŞMELER'

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Halk plajları yapacağız, bu plajları da bakanlık denetleyecek' sözlerine açıklık getirmesini isteyen Hasan Subaşı, "Benim bildiğim bütün plajlar halkın plajlarıdır. Bunun denetimini de belediyeler yapar. Ama Antalya'nın bütün değerlerinin denetimi merkeze çekilmektedir. Tek adamın her konuyu çözmek ve denetlemek yetkisi olmamalı. Böyle bir makamı kim denetleyecek. Antalya'nın sesli olması gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanı'nın bazı uygulamalarını anlamış değilim. Dağlarımız taş ocaklarıyla perişan edildi. Neden ÇED yapılmaz, neden dur durak yok. Bunlar endişe verici gelişmeler" diye konuştu.

'HALK KÖTÜ EKONOMİNİN KARŞILIĞINI YEREL SEÇİMLERDE VERECEK'

Yaklaşan yerel seçimlere yönelik görüşlerini de açıklayan Subaşı, kötü giden ekonominin karşılığını yerel seçimlerde karşılık bulacağını söyledi. Yerel seçimlerin net bir sonuç vermeyebileceğini belirten Subaşı, halkın hükümete uyarı ve ceza vereceğini iddia etti. Subaşı, "Halk işler iyiye giderse hükümetin yanında duracaktır. Kantarın topuzu ne kadar kaçar bilmiyorum ama halk bu gidişatın uyarısını yapacaktır. Halk öfkeli ve mutlu değil" dedi.

YEREL SEÇİMLERDE İŞBİRLİĞİ OLMALI

Yerel seçimlerde işbirliği olmasının uygun olduğunu düşündüğünü dile getiren Hasan Subaşı, partisinin buna yönelik henüz bir grup kararı olmadığını vurguladı. Partisinin grup kararının kendisini de bağladığını dile getiren Subaşı, "Partilerin farklı mesajları var. İttifak ya da işbirliğinin olması benim kişisel düşüncem. Belirli yerlerde işbirliğinin uygun olduğunu düşünüyorum" diye görüşlerini ifade etti.

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