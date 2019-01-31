Hasan Karabağ'ın aday gösterilmesini isteyenler, CHP Genel Merkezi'ne gitti

İZMİR'de Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olmak için başvuru yapan, daha sonra başvurusunu geri çeken ve ilçeden de aday adayı olmayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yeniden aday gösterilmesini isteyen CHP Bayraklı İlçe Örgütü, CHP Genel Merkezi'ne gitti.

CHP Bayraklı İlçe Örgütü, Bayraklı Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu bulunmayan mevcut Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yeniden aday gösterilmesi için Ankara'ya gitti. İzmir'den otobüslerle, CHP Genel Merkezi'ne giden CHP'liler, "Bayraklı başkanının yanında" , "Bayraklı'da adalet Hasan Karabağ demektir", "Bayraklı için Hasan Karabağ" ve "Bayraklı Hasan Karabağ'ı istiyor" sloganları attı. Ellerinde, 'Bayraklı için Hasan Karabağ', 'Hasan Karabağ'sız Bayraklı olmaz' yazılı dövizler taşıyan partililer, Karabağ'ın yeniden aday gösterilmesini istedi. Bayraklı'da seçimin kazanılmasının tek çaresinin Hasan Karabağ'ın adaylığı olduğunu savunan CHP'liler, ismi geçen diğer adaylarla Bayraklı'da seçimin kaybedileceğini iddia etti.

Talepleri dinleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, yaptığı açıklamada, "Genel Başkan ve 19 genel başkan yardımcısını temsilen yanınıza geldim. Ben Hasan Başkanı seviyorum. Kendisi değerli bir başkanımız. Kulaklarımız sizleri duyuyor ve taleplerinizi alıyorum. Gerekli mercilere de bu talebinizi ileteceğim" dedi.

Hasan Karabağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olmuş, ardından da adaylığını geri çekmişti. Karabağ, Büyükşehir'e yaptığı başvuruyu geri çektikten sonra, Bayraklı'dan da aday adaylığı başvurusu yapmayacağını açıklamıştı.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI