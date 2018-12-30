Hasan Karabağ aday adaylığından çekildi (2)

BELEDİYECİLİĞİ BIRAKIYOR, SİYASETE DEVAM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için 20 Ekim’de CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’e başvuru dosyasını sunan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 2 ay sonra başvurusunu geri çektiğini açıkladı. Baştan beri Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olmak istemediğini, dosya verme konusunda gönüllü olmadığını söyleyen Karabağ, "Belediyeciliği artık yapmak istemiyorum. Ben başından beri dosya vermek istemedim. Aday adaylık için çok gönüllü değildim. Ama beni seven insanları kırmak istemedim ve yola çıktım. Bu süreçte gördüklerim beni çok üzdü. Doğru değil bu süreç. Siyasetin genelinde çirkinlikler var" dedi.

Bundan sonraki süreçte Bayraklı Belediyesi’ne de yeniden talip olma gibi bir düşüncesinin olmadığını da vurgulayan Hasan Karabağ, "Bayraklı Belediyesi’ne dair de bir şey istemiyorum, belediyeciliği bırakıyorum. Ben bir şey yapmayacağımı söylediğim zaman yapmam. İlçede kalmak istesem, Büyükşehir Belediyesi için dosya vermezdim" diye konuştu.

CHP ile ilgili bir sıkıntısının olmadığını da kaydeden Karabağ, yalnızca belediyeciliği bıraktığını, siyasete ise devam edeceğini söyledi.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

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