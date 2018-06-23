Hasan Çömlekçi evlendi

HABERTÜRK Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hasan Çömlekçi, yaklaşık 15 ay önce arkadaş ortamında tanıştığı güzellik uzmanı Neziha Savut ile dünyaevine girdi. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın kıydığı nikah töreninde ömür boyu mutluluğa evet diyen çiftin tanıklığını, gelinin eniştesi Kadir Demir, gelinin kuzeni Uğur Savut, damadın kuzeni Yılmaz Çiçek ve damadın kardeşi Ercan Çölmekçi yaptı. Neziha-Hasan Çömlekçi çifti, balayı için Roma'ya gitti. Damat Hasan Çömlekçi "Bizimki tam bir aşk hikayesi, ruh ikizimi Neziha ile buldum" dedi.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
1)Neziha-Hasan Çömlekçi
2) Abdi Karagözoğlu, Erhan-Berna Hartaç, Dilek Gappi, Kazım Umdular
3)Coşkun-Filiz Karaca
4)Meryem-İsak Savut, Bahar Çiçek, Seycan Çölmekçi
5)Bahar-Yılmaz Çiçek
6)Aysu Demirci, Umur Çölmekçi
7)Rukiye-Ercan Çölmekçi
8)Salih Akıl, İrem Aydoğdu
9)Fatma-Şenol, Gizem Aydoğdu
10) Selin Çölmekçi
11)Meliha-Alper, Alp Karasakal
12)Arda-Burcu Küçükerciyes
13)Ege, Tolga-Sevim Özdoğan
14)Elif Nigiz, Erkan İyigüngör
15)Ziynet-Atila Sertel
16)Duygu Esman, Hasan Bozkurt
17)Levent Piriştina, Cemal Beyaztaş
18)Tolga, Serpil-Hayri, Alina Toprak
19)Kamil Okyay Sındır
20)Zuhal-Hasan, Mustafa Aktuğlu
21)Elif-Mustafa Büyükçıvgın
22)Zekeriya Mutlu
23)Ercan Çölmekçi, Mustafa Aksoy
24)Harun Atmaca, Melis Sezen
25) Sevinç Yıldız Güzlük
26) Kadir Demir, Ercan Çölmekçi, Levent Piriştina, Neziha-Hasan Çömlekçi, Elif Demir, Yılmaz Çiçek, Uğur Savut
27) Hafize, Elif, Kadir Demir
28)Nikah Masasından
Demir, Yılmaz Çiçek, Uğur Savut