Hasan Çömlekçi evlendi

HABERTÜRK Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hasan Çömlekçi, yaklaşık 15 ay önce arkadaş ortamında tanıştığı güzellik uzmanı Neziha Savut ile dünyaevine girdi. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın kıydığı nikah töreninde ömür boyu mutluluğa evet diyen çiftin tanıklığını, gelinin eniştesi Kadir Demir, gelinin kuzeni Uğur Savut, damadın kuzeni Yılmaz Çiçek ve damadın kardeşi Ercan Çölmekçi yaptı. Neziha-Hasan Çömlekçi çifti, balayı için Roma'ya gitti. Damat Hasan Çömlekçi "Bizimki tam bir aşk hikayesi, ruh ikizimi Neziha ile buldum" dedi.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

1)Neziha-Hasan Çömlekçi

2) Abdi Karagözoğlu, Erhan-Berna Hartaç, Dilek Gappi, Kazım Umdular

3)Coşkun-Filiz Karaca

4)Meryem-İsak Savut, Bahar Çiçek, Seycan Çölmekçi

5)Bahar-Yılmaz Çiçek

6)Aysu Demirci, Umur Çölmekçi

7)Rukiye-Ercan Çölmekçi

8)Salih Akıl, İrem Aydoğdu

9)Fatma-Şenol, Gizem Aydoğdu

10) Selin Çölmekçi

11)Meliha-Alper, Alp Karasakal

12)Arda-Burcu Küçükerciyes

13)Ege, Tolga-Sevim Özdoğan

14)Elif Nigiz, Erkan İyigüngör

15)Ziynet-Atila Sertel

16)Duygu Esman, Hasan Bozkurt

17)Levent Piriştina, Cemal Beyaztaş

18)Tolga, Serpil-Hayri, Alina Toprak

19)Kamil Okyay Sındır

20)Zuhal-Hasan, Mustafa Aktuğlu

21)Elif-Mustafa Büyükçıvgın

22)Zekeriya Mutlu

23)Ercan Çölmekçi, Mustafa Aksoy

24)Harun Atmaca, Melis Sezen

25) Sevinç Yıldız Güzlük

26) Kadir Demir, Ercan Çölmekçi, Levent Piriştina, Neziha-Hasan Çömlekçi, Elif Demir, Yılmaz Çiçek, Uğur Savut

27) Hafize, Elif, Kadir Demir

28)Nikah Masasından

Demir, Yılmaz Çiçek, Uğur Savut