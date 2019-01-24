Hasan Celal Güzel anısına okuma köşesi

KIRIKKALE'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla eski Bakanlardan Hasan Celal Güzel anısına İl Halk Kütüphanesinde okuma köşesi hazırlandı. Açılışa Hasan Celal Güzel'in eşi Ülker Güzel ve oğlu Mustafa Güzel de katıldı.

Geçen 19 Mart'ta hayatını kaybeden eski Bakanlardan Hasan Celal Güzel'in ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Hasan Celal Güzel anısına çok sevdiği Kırıkkale'de okuma köşesi hazırlanmasını istedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin valisi İlker Haktankaçmaz'i arayarak yenilenen kütüphanede okuma köşesi hazırlanmasını istedi. Yapılan çalışmalar üzerine Hasan Celal Güzel'in köşesi kütüphanede hazırlandı. Okuma köşesinde Güzel'e ait 1995-2018 tarihleri arasında çeşitli konularda yayımlanmış eserlerinin yanı sıra kültür alanında kullandığı bazı kişisel eşyaları yer aldı. Okuma köşesinin açılışına Hasan Celal Güzel'in eşi Ülker Güzel, oğlu Mustafa Güzel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç ile vatandaşlar katıldı.

'CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Açılışta konuşan Ülker Güzel, Hasan Celal Güzel'in tam bir devlet adamı olduğunu söyleyerek, "Bürokrat, siyasetçi kolay yetişmiyor. Hasan Celal Güzel dava adamıydı. Ömrünü memleketi ve Anadolu için harcadı. Arkasında bir sürü cevher bıraktı. Burada kütüphanemiz gençlerimizi geleceğe hazırlıyor. Siz çok büyük milletin evlatlarısınız. Yine bu önemli köşesin açılması için bizzat talimat veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Kültür Bakanımıza, Kırıkkale Valimize teşekkür ediyorum" dedi.

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