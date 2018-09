Hasan Arslan, güven tazeledi

MERSİN, () - MERSİN'de Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nde (ASKON) genel kurul heyecanı yaşandı. Mevcut başkan Hasan Arslan, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'ndeki (AKİB) toplantının divan başkanlığını Özcan Can yaptı. 2016-2018 faaliyet raporu ve gelir gider tablosu okunup onaylandığı genel kurulda başkanlık seçimine tek liste ile gidilirken, mevcut başkan Hasan Arslan üyelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak yeniden başkanlığını ilan etti.

Burada bir konuşma yapan Başkan Hasan Arslan, "STK'larda bulunma isteğimizin sebebi her alanda ülkemize, memleketimize hizmet etme hep beraber FETÖ ile daha etkin mücadele etme arzumuzdur. Cumhurbaşkanımızın FETÖ ve diğer terör örgütleriyle verdiği mücadeleyi takdir ve hayranlıkla takip etmekteyiz ve bu mücadelenin yanında olmaktan hiç bir zaman ayrılmayacağız. Son zamanlarda dış güçlerin özellikle ekonomi ve diğer alanlardaki saldırılarına karşı Sayın Cumhurbaşkanımı başta olmak üzere bütün hükümet devlet yetkililerinin yanında olmayı her zaman sürdüreceğiz" dedi.

Arslan, Mersin ve ülke ekonomisinin güçlenmesi için proje üretmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.



FOTOĞRAFLI