Hasadına başlanan balkabağı tarladan çıkmadan satıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, lezzetiyle ön plana çıkan balkabağının hasadı başladı.Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan balkabağının hasadı başladı. Kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki tarlalarda hasadı yapılan balkabağının yüzde 90’ının satıldığı bildirildi. Verimi ve kalitesi nedeniyle tercih edilen Cerrah balkabağında fiyatlar geçen yıla göre yüzde 25 arttı. Geçtiğimiz yıl tarlada kilosu 65 kuruşa satılan balkabağı bu yıl 80 kuruşa satılıyor.500 TON ÜRÜN ALINDILezzeti nedeniyle Cerrah balkabağına ilginin oldukça fazla olduğunu belirten Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, “Mahallemizde 250 dönüm alanda kabak üretimi yapılıyor. Yılda yaklaşık 500 ton ürün alınıyor. Başta İstanbul olmak üzere yurt içinde birçok şehire ürün satmaktayız. Cerrah Mahallemizin toprağı oldukça verimli. Bu nedenle balkabağı üretiminde iddialıyız. Herkese Cerrah kabağını tavsiye ederiz” dedi.

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