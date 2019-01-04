Harran’da çamura saplanan inek kurtarıldı

HARRAN (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde tahliye kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Harran’a bağlı Yayvandoruk Mahallesi'nde Ahmet Çiftçi'ye ait inek, evin yakınlarından geçen tahliye kanalına düştü. Bir süre kanalda sürüklenen inek, çamura saplanınca bulunduğu yerden çıkamadı. Çamura batan ineğini bir süre bulunduğu yerden çıkartmaya çalışan sahibi başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çamura saplanan ineği bulunduğu yerden halatların yardımı ile kurtardı. İneği kurtarmak için çamura giren itfaiye ekiplerine Ahmet Çiftçi, teşekkür etti.

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