Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabri Çelik oldu

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik atandı.

Bir televizyon kanalında söylediği sözler üzerine hakkında soruşturma açılan ve istifa eden Harran Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın yerine vekaleten Prof. Dr. Recep Çiğdem atanmıştı. Bugün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararı ile Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik atandı.

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