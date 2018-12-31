Harran Üniversitesi Rektörü Çelik, görevi devraldı  

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, atanan Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Recep Çiğdem'den devraldı.

Osmanbey Kampüsü Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen devir teslim törenine Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Çiğdem, Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ile üniversiteye yönetimi hazır bulundu. Törende görevi Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Çiğdem'den devralan Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın kararıyla ve YÖK Başkanımızın iradesiyle Harran Üniversitesi'nde görevime başlamış bulunuyorum. Buradaki görevimi başarıyla sürdürmek için ekip arkadaşlarımla çalışacağım. Rektör yardımcılarımdan, genel sekreterimden ve dekanlarımdan destek bekliyorum. Ben de bu görevi başarıyla sürdürmek için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğim”.

Göreve yeni başlayan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’e başarı dileklerini ileten Rektör Vekili Çiğdem; “Rektörümüze görevinde başarılar diliyorum. Buradaki hocalarımız ve şahsım olarak kendilerine elimizden geldiğince destek sağlayacağız. Rektörümüz bundan emin olabilir” şeklinde konuştu.

Devir teslim töreninin ardından yönetim kurulu üyeleriyle toplantıya geçildi.

FOTOĞRAFLI