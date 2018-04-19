Harran'da 'Anne- kız el ele' projesi

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği 'Büyükşehir'le Değişime hazır mısın' projesi kapsamında Harran Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik eğitim konferansları düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Valilik ile Harran Üniversitesi'nin ortaklaşa olarak düzenlediği 'Eğitimde Anne-Kız El Ele' projesi ile 'Büyükşehir'le Değişime Hazır mısın' projesi Harranlı kız öğrencilerle ve ailelerine yönelik geliştirici seminerler düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dursun Çadırcı, Sosyolog Fatma Gümüş, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısı Nesrin Özçınar, okul yöneticileri ile öğrenciler katıldı. Öğrencilere Kadın ve aile sağlığı, çocuk hastalıkları, bebek bakımı ve anne sütünün önemi konusunda öğrencilere bilgiler verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Şanlıurfalı kadınların kendi ayakları üzerinde durmaları için her zaman destek sağladıklarını belirterek, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız. Kız öğrencilerinin eğitimine önem veriyoruz ve onların iyi bir eğitim alabilmeleri ve geleceğe iyi hazırlanmaları için projeler hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirilen 'Büyükşehir'le Değişime Hazır Mısın?' projesi kapsamında kızlarımızın saç bakım ve kesimlerini yapıyorduk. Şimdi de burada 'Eğitimde Anne Kız El Ele' eğitim programını gerçekleştiriyoruz. Bu projenin amacı kızlarımızın okullaşma oranını yükseltmektir ve kız öğrencilerinin üniversitelere teşviklerini sağlamaktır" dedi. Yapılan konuşmaların ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan temizlik hijyen paketleri öğrencilere dağıtıldı.

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