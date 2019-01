Harran'da 3 okul törenle açıldı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’nın Harran İlçesinde yapımı tamamlanan 3 okulun açılışını gerçekleştiren Vali Erin, “Cumhuriyet tarihi süresince Harran’a yapılan 800 dersliğe karşılık bir yıl içerisinde ilçemize 230 derslik kazandırmış olduk” dedi.

Harran ilçesinde yapımı tamamlanarak eğitim öğretime kazandırılan okulların açılışlarını Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin gerçekleştirdi. 12 derslikli Akkuş Ramazan Kocaoğlu İlk ve Ortaokulu, yine 12 derslikli Koyunluca İlk ve Ortaokulu ve 24 derslikli Damlasu Anadolu Lisesi için düzenlenen açılışlarda konuşan Vali Abdullah Erin, eğitimi çok önemsediklerini belirtti. Çocukların geleceğe iyi hazırlanması konusunda devletin çok büyük yatırımlar gerçekleştiğini sözlerine ekleyerek konuşmasını sürdüren Vali Erin: “Son on beş yılda Şanlıurfa’da okul sayısını Allah’a şükür üç kat arttırdık. Son bir yıl içerisinde ise Şanlıurfa’mızın bütün ilçelerinde 390 üzerinde okul ve 4 bin civarında derslik inşa etmek suretiyle çocuklarımızın hizmetine sunmanın büyük onurunu, şerefini ve gururunu yaşıyoruz. Yaptığımız bu okulların maliyeti ise güncellenmiş rakamlarla bir milyon TL civarındadır.Harran her konuda rüştünü ispat etmiştir. Devlete bağlılık, milletini birliği ve bütünlüğünün yanında yer alan duruşu, ay yıldızlı bayrağımıza olan sadakati, geleneklerine bağlılığıyla temayüz etmiş ilçelerimizden bir tanesidir.Medeniyetin merkezi Harran’da eskiden yetişmiş olan âlimler ve bilim adamlarını Harran inanıyorum ki bugün de yetiştirebilir. Bu konuda en büyük sorumluluk burada bulunan annelerimize, büyüklerimize, eğitim öğretim camiamıza ve yöneticilerimize düşüyor” dedi.

Harran ilçesinin okul sayısının 2018’e kadar 177 olduğu, son bir yılda ise Harran’a 31 yeni okulun inşa edildiği bilgisini de açılış törenine katılanlarla paylaşan Vali Erin: “Cumhuriyet tarihi süresince Harran’a yapılan 800 dersliğe karşılık bir yıl içerisinde ilçemize 230 derslik kazandırmış olduk. Bunun yanında ilçemize gelen öğretmenlerimiz nerede kalacağım telaşına düşmesin diye 20 tane de lojman yaptık. Bu yatırımlarla hedeflediğimiz başka bir şey daha var. Şanlıurfa’daki 650 bin öğrenciden 100 binden fazlası her gün bir köyden başka bir köye eğitim için taşınıyor. Bu 100 bin öğrencimizin her gün bir yerden başka bir yere eğitim için taşınmasına son vermek için bütün kaynaklarımızı kullanacağız ve mahallelerimizin merkezlerine bilim yuvalarını Allah’ın izniyle yerleştireceğiz. Bu gayretle de inşa ettiğimiz tam 150 okulumuz var. Bu mahallelerimizde taşımayı sonlandırıyoruz ve bu çocuklarımızın anne babalarının gözü önünde okumalarını sağlıyoruz. Bu inşa ettiğimiz 150 okula ilave olarak da 100 öğrenci ve üstünde taşımalı öğrenci olan yerlerdeki bütün taşımaya son verirken bir sonraki aşamada da 50 öğrenci ve üstündeki öğrencilerin olduğu bütün mahallelerimize bu şekilde pırıl pırıl okullar inşa etmiş olacağız ” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından okulların açılış kurdelelerini Vali Abdullah Erin, mahalle sakinleriyle birlikte yapılan dualar eşliğinde kesti. Sınıfları gezerek öğrencilerle de bir araya gelen Vali Erin, okullarda görev alan öğretmenlerle de çocukların eğitimleri konusunda daha gayretli olmalarını tavsiye ettiği toplantılar gerçekleştirdi.

