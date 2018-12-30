Harley tutkunları yılbaşı partisinde buluştu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - HARLEY Davidson Antalya yönetimi tarafından düzenlenen yılbaşı partisi, Harley tutkunlarını bir araya getirdi. Davetliler arasında Antalya'nın tanınmış iş insanları da yerini aldı.

Rauf Denktaş Bulvarı üzerindeki Harley Davidson Mağazası bahçesinde gerçekleştirilen partinin ev sahipliğini, mağaza müdürü Enes Acarlıoğlu yaptı. Partiye, Harley Davidson'un dünya üzerindeki üyelerini bir araya getiren HOG Antalya Chapter üyeleri de katıldı. 2018 yılının son partisini gerçekleştiren mağaza yönetimi ve çalışanları, davetlilerle yakından ilgilendi. Kendilerine özgü kıyafetleriyle dikkat çeken Harleyciler, yeni model motosikletlerle bol bol fotoğraf çektirdi. Yol kenarına park ettikleri motorlarının üzerindeki aksesuarları arkadaşlarına anlatan motosiklet tutkunları, yoldan geçenlerin de dikkatini çekti. Kimileri araçlarını durdurarak motosikletleri inceledi, kimisi showroomdaki motorları inceledi.

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