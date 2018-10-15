Hareket halindeki TIR'da yangın

Olay, dün gece Nurdağı-Gaziantep karayolunun 25 kilometresinde Şatırhöyük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Nurdağı'ndan Gaziantep'e ilerleyen 47 AAS 473 plakalı TIR'ın dorsesinin arka sol lastiği, balataların ısınması nedeniyle alev aldı. Lastiklerin yandığını fark eden sürücü Ömer Ece, aracını yol kenarına çekip, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede gelip yangına müdahale etmesiyle yangın TIR'ın dorsesini kaplamadan söndürdü. Yangının balataların ısınmasında çıktığı belirtilirken yangında, 5 lastik yandı, dorse ise zarar gördü.
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