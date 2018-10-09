'Hanımeli Pazarı'na destek ziyareti

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Fethiye Rüzgar ve yönetim kurulu üyeleri, Hanımeli Pazarı'nı ziyaret etti.

Kurulan stantları gezip üretici kadınların öneri ve beklentilerini dinleyen Rüzgar, Tarsus halkını Hamıneli Pazarı'na destek olmaya davet etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.



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