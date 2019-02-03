Hanedan Kültür Merkezi’nin temeli atıldı

ADANA,()-ADANA Seyhan Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilecek Hanedan Kültür Merkezi’nin temeli, törenle atıldı.

Toplam bin 556 metrakare inşaat alanine sahip içerisinde 2 fuaye, 2 konferans salonu, çok amaçlı salon, yemekhane, toplantı salonu, kitap satış mağazaları, çocuk oyun alanı, birisi açık olmak üzere 12 ofis, müdür odası ve dinlenme salonu bulunan Hanedan Kültür Evi’nin temel atma töreninde konuşan Başkan Zeydan Karalar, bu proje ile derneklerin kiradan kurtulacağını söyledi.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ÖNCÜSÜYÜZ

Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Seyhan’ı dönüştürmeye değiştirmeye başladıklarını, Hanedan Kültür Evi ile bölgeninde değişimine başlandığını kaydeden Başkan Karalar, sosyal belediyecilikte öncü belediye olduklarını ifade etti. Göreve geldikleri günden bu yana hep halkın yanında olduklarını ve halk için karar verdiklerini vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, “Sosyal belediyecilikte örnek gösteriliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na oturduğumuzda orasıda örnek gösterilecek. Bizler Adanalı olmaktan iftihar ediyorsak, Adana’yı da iftihar edecek seviyeye taşımalıyız. Gece gündüz demeden hiç durmadan sizlere 24 saat hizmet edeceğiz” dedi. Siyasetin temiz ve ilkeli yapılması gerektiğini de savunan Başkan Zeydan Karalar, göreves geldikleri günden bugüne kimseyi incitmediklerini ifade etti. 10 yıl Adana Büyükşehir Belediyesi’ni yöneteceğini de söyleyen Başkan Karalar, “Adana bizimle hizmete doyacak” diye konuştu. Tören’de Tolga Sağ konseri ve konuşmaların ardından Hanedan Kültür Evi’nin temeli hep birlikte atıldı. Başkan Zeydan Karalar, halkın coşkulu sevgi gösterilerine “Bu yola sizinle çıktık, sizinle kazanacağız. Biz kazandığımızda Adana kazanacak” dedi.

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