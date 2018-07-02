Hamza Dağ'dan seçimlerin ardından Kınık'a teşekkür ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin İzmir milletvekilleri Alpay Özalan, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar ve beraberindeki bir grup ile İzmir'in Kınık ilçesini ziyaret edip, 24 Haziran seçimlerde verilen destek için teşekkür etti.

Hamza Dağ ile beraberindeki milletvekili ve partililer, Kınık Belediye Başkanı AK Parti'li Sadık Doğruer, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet tarafından karşılandı. AK Parti Kınık İlçe Başkanlığına geçen milletvekili Dağ, burada muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililerle biraraya geldi.

Milletvekili Dağ, "24 Haziran seçimleri öncesi bu seçimlerin çok önemli olduğunu hep söyledik. Siz teşkilat mensupları da bu doğrultuda kapı kapı dolaşarak bu seçimlerde başarılı olmak için elinizden gelen çabayı sarfettiniz. Evinden dışarı çıkamayan fakat seçimlerde AK Parti'nin ve ümmetin başarılı olması için dua eden vatandaşlarımızın duası kabul oldu. Rabbim mazlumların sesi ve umudu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar balkon konuşması yapmayı nasip etti. Şimdi bizim başarılı olmamız için eşine, çocuğuna zaman ayırması gerekirken seçim kampanyalarımızda koşturam kadın kardeşlerimize, gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Kınık'ta 4.5 yılda çok güzel işler yaptık ama şimdi bu hizmetlere daha yenilerini katmak için bizler her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Dağ, önümüzdeki yerel seçimlerde partisinin Kınık Belediye Başkanı için destek de istedikten sonra ilçeden ayrıldı.

Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()

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