Hamza Dağ: Büyükşehir'i yüzde 51 ile kazanmanmayı hedefliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde hedeflerinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak olduğunu söyledi. Dağ, yüzde 51 ile Büyükşehir'e AK Parti bayrağını dikmek için çabaladıklarını belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere parti olarak hazırlandıklarını belirtti. Yakın bir zamanda adaylık takviminin belirleneceğini ifade eden Hamza Dağ, partisinin aday belirleme yöntemlerinin belli olduğunu kaydetti. Birçok istişare mekanizmasının olduğunu aktaran Dağ, anketler yaptırdıklarını, yine aynı şekilde saha araştırmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Gerek ilçelerde, gerekse Büyükşehir Belediyesi'nde aday gösterilecek isimler üzerindeki çalışmaların sürdüğünü ifade eden Dağ, "Bu süreçte milletvekillerimizi dinleyeceğiz, teşkilatlarımızı dinleyeceğiz. Temayül yoklaması yapacağız. Sonra da hem ilçelerde hem de Büyükşehir'de bir arkadaşımız konusunda karar vereceğiz" dedi.

Henüz adaylık konusunda herhangi birine tekif götürmediklerini ifade eden Dağ, "İstişare listesindeki isimlerden biri ön plana çıkarsa, o zaman adayı açıklarız" diye konuştu. Dağ, hedeflerinin İzmir'de başarılı bir seçim sonucu elde etmek olduğunu dile getirerek, özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak için yoğun mesai harcadıklarını anlattı. Hamza Dağ, yüzde 51 ile Büyükşehir'i kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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