Hamitler Osmangazi ile yenileniyor

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,() - BURSA’da modern ve planlı şehirleşmenin yükseldiği Hamitler Mahallesi’nde eski muhtarlık ve spor kulübü binası Osmangazi Belediyesi tarafından tamamen yenileniyor.

Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi’ne de değer katacak olan projenin çalışmalarına başladı. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Hamitler Mahallesi Merkez Cami çevresinde bulunan spor kulübü ve muhtarlık binasının yerine daha modern bir bina inşa edilecek. Cami çevresindeki düzenlemelerle birlikte bölgeye yeni bir sosyal donatı kazandırılacak.

Proje kapsamında eski binanın yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptıkları yatırımlarla Hamitler’in gelişerek değiştiğini belirtti. Hamitler Merkez Cami çevresindeki eski binayı yıkarak yerine daha modern bir hizmet binası inşa edeceklerini ifade eden Başkan Dündar, “Muhtarlık ve kulüp lokalinin yer aldığı binayı yıkarak aynı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden inşa edeceğiz. Muhtarlık, spor kulübü, toplantı salonu, çay ocağı ve yeni abdest alma yerlerinin bulunacağı bina daha modern olacak. Böylece hem zayıf ve çürük olan binayı yenilemiş, hem de eski köy hatıralarını cami etrafındaki çevre düzenlemesi ile yeniden yaşatmış olacağız. Yapılan çalışmaların mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hamitler Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Aşkın da, “Yıllardır beraber olan spor kulübü ve muhtarlık binamızın yenisini yapmak üzere yıkımını başlatmak bizleri oldukça mutlu etti. Bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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