Hamit Tuna Tarsus'ta seçmenle buluştu

MERSİN, () - MERSİN'de Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, "Mersinimizi hak ettiği yere getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Allah'ın izniyle seçimi kazanacağız" dedi.

Tuna, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığı'nce düzenlenen açık hava toplantısında seçmenle buluştu. Seçim süresinde teşkilatlara önemli görevler düştüğünü belirten Tuna, "Siyasi kimliğimiz bellidir ancak hizmet söz konusu olduğunda siyasi amaç gütmeden vatandaşlarımızın yanında yer aldık, hizmetin en iyisini yapmaya çalıştık. Çünkü biz herkesin belediye başkanıyız. Önümüzde 6 ay gibi bir süreç var. Bu süreci iyi değerlendireceğiz. Mersinimizi hak ettiği yere getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bu göreve talibiz ve Allah'ın izniyle seçimi kazanacağız. Mersin merkez ve genelindeki 13 ilçeyi de kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ise "Bize düşen 31 Mart akşamına kadar gündüz yorulmadan, gece uyumadan var gücümüzle çalışarak, üç hilali hem Tarsus'ta hem büyükşehirde hem de diğer ilçelerimizde dalgalandırmaktır" ifadesini kullandı.



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