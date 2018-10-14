Hamit Tuna: Mersin'de en büyük eksik 'Mersinlilik' bilinci

MERSİN, () - MERSİN'de Toroslar Belediye Başkanı ve MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, kentteki en büyük eksikliğin 'Mersinlilik' bilinci olduğunu söyledi.

Tuna, partisince kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda kamuoyuna adaylığını duyurdu. Siyasette 24 yılı tamamladığını belirten Tuna, "Toplumun her kesimiyle diyalog içerisinde olduk ve hiçbir vatandaşı birbirinden ayırmadık. 15 yılda Toroslar'a kazandırdığımız hizmetleri bir refaranstır. Göreve geldiğimiz makamlarda insanlarımızla içli dışlı olduk" dedi.

'MERSİNLİLİK BİLİNCİ OLUŞTURACAĞIZ'

Bazı kesimlerin, "Mersin'in kimliği yok" şeklinde söylemlerde bulunduğuna dikkat çeken Tuna, "Kent, kentin sokaklarını arşınlayanlarındır. Bu kentin her sokağında adımlarımız var. Biz bu yüreği açık duruşumuzla, sağladığımız kardeşlik ortamımızla bir aile olacağız. 'Mersin'in kimliği yok' diyorlar. Mersin'in aslında birçok kimliği var. Bunların bazıları tarım, turizm, sanayi ve lojistiktir. Mersindeki en büyük eksik, 'Mersinlilik' bilincidir. 31 Mart'ta göreve gelmemizin ardından, 'Doğduğun yer değil, doyduğun yer' mantığıyla bakarak insanlarımızda 'Mersinlilik' bilinci oluşturacağız" diye konuştu.



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