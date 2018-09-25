Hamit Tuna: Kent merkezindeki otopark ve trafik sorununu çözeceğiz

MERSİN, () - MERSİN'de Toroslar Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, seçilmesi halinde kent merkezindeki otopark ve trafik sorununu çözeceğini söyledi.

Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) ile Mezitli Ülkü Ocakları'nı ziyaret eden Hamit Tuna, projelerini anlattı. Tuna, seçilmesi halinde kent merkezindeki otopark ve trafik sorununu çözmek üzere hazırlanan projelerin hayata geçireceğini söyledi.



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