Hamit Tuna: İş kaygısına son vereceğiz

MERSİN, () - MERSİN'de, Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, "Yatırım, üretim ve istihdamla Mersin'deki iş kaygısına son vereceğiz" dedi.

Tuna, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada projelerinden söz eden Tuna, "16 bin insanımızın çalıştığı Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi büyüyecek ve oradan otobana bağlantısı olacak. OSB'de çalışan insanlarımız için her türlü yaşam alanlarının olduğu bir uydu kent yapmayı planlıyoruz. Karaduvar Mahallesi balıkçı köyü olacak. Deliçay üzerinden köprüyle Karaduvar'ı bu sahile bağlayacağız. O zaman turizm sektöründe çalışan insan sayımız fazla olacaktır. Projelerle birlikte Huzurkent'te işsiz kalmayacak. Yatırım, üretim ve istihdamla Mersin'deki iş kaygısına son vereceğiz" diye konuştu.

15 yıldır Toroslar'da az bütçe ile önemli işlere imza atıldığına dikkat çeken Tuna, seçilmesi halinde Mersin'de tarım, turizm, lojistik, sanayi, teknoloji, sanat ve sporu daha da büyüteceğini söyledi.



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