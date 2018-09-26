Hamit Tuna'dan ''kaliteli hizmet' sözü

MERSİN'de Toroslar Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, "4.5 yıllık MHP'li Büyükşehir Belediye'sinin yaptığı hizmetleri arttırarak devam ettireceğiz. Mersin'e hizmetin en kalitelisini yapacağıma söz veriyorum" dedi.Bozyazı, Anamur ve Aydıncık'ta belediyeler, MHP ilçe teşkilatları ile Ülkü Ocakları'nı ziyaret eden Tuna, Büyükşehir Belediyesi'ndeki bayrağı düşürmemek adına sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. 24 yıllık siyasi geçmişinden ve 15 yıllık Toroslar Belediye Başkanlığı dönemindeki çalışmalardan söz eden Tuna, "24 yıllık siyasi hayatımızda kimseye yapamayacağımız işler için söz vermedik. Zor ve kıt imkanlarla üreterek Toroslar'ı cazibe merkezi haline getirdik. Toroslar'a üretmeyi öğrettik. Asla benlik kaygısına kapılmadık" dedi.

ÇOK ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ

Her zaman kolay ulaşılabilen bir başkan olduğunu dile getiren Tuna, "Ulaşılır olmaya da devam edeceğiz. Toplumun her kesimi ile kucaklaştık. 31 Mart 2019 seçimlerinde de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bayrağı düşürmeyeceğiz. Ülkücü çok çalışmak ve en önde olmak zorundadır. Bunun içinde gece uyumadan gündüz yorulmadan bu kente hizmet etmek için çalışacağız. 4 buçuk yıllık MHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri arttırarak devam ettireceğiz. Mersin'e hizmetin en kalitelisini yapacağıma söz veriyorum" diye konuştu.

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