Hamit Tuna Çamlıyayla'yı ziyaret etti

ÇAMLIYAYLA(Mersin), () - MERSİN'de Çamlıyayla ilçesini ziyaret eden Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, her seçim öncesinde vatandaşın karşısına ayakları yere basan projelerle çıktıklarını belirterek, seçilmesi halinde belediyeciliğin nasıl yapıldığını herkese göstereceğini söyledi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Tuna, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi, Atdağı mevkiinde esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi. Halka hitabında el ele ve gönül gönüle vererek başarılı sonuçlara imza atacaklarına duyduğu inancı dile getiren Tuna, seçilmesi halinde kentteki yayla ve deniz turizmini daha da geliştirecek hamlelerde bulunacaklarının altını çizerek, "Mersinimiz tarım ve lojistik kentidir. Sebze ve meyve konusunda Türkiye'yi besleyen bir şehirdir. Kentimizde, yayla ve deniz turizmini daha da geliştireceğiz. Bununla ilgili projelerimizi belirledik. Toroslar Güzelyayla mahallemizde bungalov yayla evlerimizi yaptık. İnsanlarımızın yörük yaşamını tanımaları için 2 bin 500 rakımda yörük şenliği düzenleyerek, çadır turizmini hareketlendirdik. Bunu Mersin genelinde de yapmak istiyoruz. Mersinimizin bu güzel doğasını Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Çünkü Büyükşehirlerde yaşayan insanlarımız gelişen teknolojinin yanında doğayla iç içe zaman geçirmek istiyorlar. Biz bunları yapacağız" dedi.

31 Mart'ta kendisinin ve Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı İsmail Tepebağlı'nın desteklenmesini isteyen Tuna, "Bugüne kadar verdiğimiz her sözümüzün altına imzamızı attık ve sonuca ulaşmasına vesile olduk. Popülist siyasetle değil, ayakları yere basan projelerle her seçim öncesinde insanlarımızın huzuruna çıktık. Allah'a şükürler olsun ki Toroslarımızda hiçbir eksik bırakmadık. Şimdi de Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayıyım. Çamlıyayla'da İsmail Tepebağlı'yı, Büyükşehir'de şahsıma Hamit Tuna'yı destekleyin, belediyeciliğin nasıl yapıldığını, insanların nasıl kucaklandığını gösterelim" diye konuştu.



