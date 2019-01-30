Hamit Tuna: Bütün Mersin'in belediye başkanı olacağız

MERSİN, () - MERSİN'de, Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, "Seçildiğimiz gün parti rozetimizi bir yana bırakıp, bütün Toroslar'ın belediye başkanı olduk. İnşallah, 31 Mart'tan sonra da bütün Mersin'in belediye başkanı olacağız" dedi.

Tuna, ittifakın Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız Afşın Yılmaz tarafından oluşturulan Toroslar Seçim İletişim Merkezi'nin açılış törenine katıldı. 3 dönemdir Toroslar Belediye Başkanlığı yaptığını anımsatan Tuna, "Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayıyız. Bize yüklenen bu misyon ve yükün farkındayız. Bu nedenle Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar Mersinli hemşehrilerimizle kucaklaşıyoruz. Her gittiğimiz ziyarette halkımız Cumhur İttifakı'ndan bahsediyor ve destekleyeceklerini ifade ediyor. İnsanlarımızın gönlünde makam edinmek için gayret ettik. Biz birlikten yanayız. Herkesin oyunu almaya talibiz. Seçildiğimiz gün parti rozetimizi bir yana bırakıp, bütün Toroslar'ın belediye başkanı olduk. İnşallah, 31 Mart'tan sonra da bütün Mersin'in belediye başkanı olacağız" dedi.

Konuşmanın ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.



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