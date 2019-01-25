Hamit Tuna: Bize duyulan güveni ve desteği boşa çıkarmayacağız

MERSİN, () - MERSİN'de Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bize duyulan güven ve desteği boşa çıkarmayacağız" dedi.

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Tuna, Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'nde esnaflarla bir araya geldi. Hal esnafı tarafından kurban kesilerek karşılanan Tuna, 'hayırlı işler' dileklerini ilettiği esnaflara hitap etti. Planlanan projeler ile Mersin'i ayağa kaldıracaklarını dile getiren Tuna, kendisine gösterilen ilgiden de son derece memnun olduğunu ifade ederek, "Her kesimin görüşünü alıp sorunlara çözü üreteceğiz. Bize duyulan güven ve desteği boşa çıkarmayacağız. Toplumun her kesimini kucaklayacağız" diye konuştu.

Esnafların sorun ve taleplerini dinleyen Tuna, seçimlerde destek istedi.



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