Hamit Fendoğlu mezarı başında anıldı

MALATYA Belediyesi eski başkanlarından Hamit Fendoğlu mezarı başında dualarla anıldı.

1978 yılında evine gönderilen bombalı saldırı sonucu gelini ve 2 torunu ile birlikte şehit edilen Fendoğlu'nun Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığında düzenlenen anma törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Belediyesi eski Başkanlarından Naci Şavata, Hamit Fendoğlu'nun aile fertleri ile Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin okunduğu anma töreninde Hamit Fendoğlu ve aile bireylerinin mezarlarına kırmızı karanfiller bırakıldı.

Hamit Fendoğlu'nun Malatya'da insanları bir araya getiren, her kesim tarafından takdir edilen ve sevilen bir lider ve belediye başkanı olduğunu belirten Başkan Çakır, "Günümüzde ülkemiz üzerinde oynanan oyunlarla o dönemde yapılanlar arasında fazlaca bir fark yoktur. Ülkemizi bölmek, kardeşi kardeşe düşman etmek isteyen karanlık bir yapı günümüzde de mevcut. Aynı eller o dönemde Hamit Fendoğlu'nu şehit ettiler. Ama milletin gönlünden Hamit Fendoğlu sevgisini silemediler. O dönemde büyük bir teveccühle Belediye Başkanlığına seçilmiş, ama hunharca, alçakça yapılan bir saldırı sonucunda gelini, torunları ile birlikte şehit edilmişti. Milletimiz şunu çok iyi biliyor bu tür olaylar milletimizi birbirine daha fazla birleştirmiş ve kenetlemiştir. Bugün Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte Hamit Fendoğlu'nu mezarı başında anmak üzere buradayız. Hamit Fendoğlu'nu rahmet ve minnetle anıyoruz, mekânı cennet olsun" dedi.

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