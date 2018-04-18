Hamit Fendoğlu, Kent Müzesi'nde yaşatılacak

BATTALGAZİ Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 17 Nisan 1978'de gelini ve iki torunlarıyla birlikte bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

40'ncı ölüm yıldönümü nedeniyle Fendoğlu'nun eşi Mukaddes Fendoğlu ve oğlu Mehmet Fendoğlu'nu evinde ziyaret eden Gürkan, 'Hamido' lakaplı Hamit Fendoğlu için eski askerlik şubesi yerine yapımı devam eden Kent Müzesi'nde bir bölümün ayrılacağını söyledi. Gürkan, şöyle dedi:

"Türkiye'de herkesin alacağı bir ders var. 1980 öncesi özellikle faili meçhullerin Hamido hadisesi ile başlaması, kendisi ile birlikte torunu ve geliniyle birlikte meftun olmaları, şehit edilmeleri ve daha sonra bunlar gibi faili meçhul ile bombaların patlaması neticesinde epey insanımızı kaybettik. Rahmetli Hamido'da Malatyamız ile özdeşleşmiş ve Malatya'da birlik beraberliğin tamsalı olan, gerek parlamento da Malatya'nın orada dik duruşunu sergileyen bir yapı ile Malatya'ya gelerek Belediye Başkanlığına aday olarak bütün siyasi partilerin bir araya toplanması da Malatya'nın kendisine duyduğu güvenin en güzel örneğidir. Biz rahmetli Hamit Fendoğlu'nu şükranla yad ederken, eşlerine de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz."

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hamit Fendoğlu'nun eşi Mukadades Fendoğlu ise "Yine her ölüm yıldönümünde olduğu gibi bu 40'ncı ölüm yıldönümünü de unutmadınız. Sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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