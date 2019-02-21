Hamilelik okulunda ilk ders Başkan Zolan'dan

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin hamilelik hakkında anne adaylarını bilgilendirmek amacıyla düzenlediği Hamilelik Okulu'nda 13'ncü dönem eğitimleri başladı. Kursun ilk dersine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, daha bilinçli ebeveyn olma yolunda hassasiyet gösteren kursiyerlere teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ailemi Seviyorum' projesi kapsamında hayata geçirdiği Hamilelik Okulu'nun 13'üncü dönem eğitimleri başladı. Kent Konseyi'nde düzenlenen eğitimin ilk dersine; Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve kursiyerler katıldı. Başkan Zolan, daha bilinçli ebeveyn olma yolunda hassasiyet gösteren kursiyerlere teşekkür ederek, "Burada alacağınız bilgiler çocuğunuz ve kendi sağlınız açısından bir ömür boyu sağlıklı bir beraberlik için çok önemli. Eksik bilgilerinizi burada öğreneceksiniz. Baba adaylarının kursumuza katılması da önemli. Onların da bilmesi gereken hususlar da var" dedi.

Eğitimde; 'gebelikte annede meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler', 'anne adaylarının gebelik başlangıcından doğuma kadar olan süreci sağlıklı bir biçimde tamamlamaları için neler yapacağı' ve 'bebeklerin sağlıklı bir şekilde bakımı' hakkında bilgiler verilecek.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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