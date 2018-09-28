Hamilelik Okulu mezunlarına sertifikaları verildi

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller' sloganıyla hayata geçirilen Hamilelik Okulu'nda 11. dönem mezuniyet sevinci yaşandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında "Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller" sloganıyla başlattığı Hamilelik Okulu, 11. dönemi eğitimleri sona erdi. Hamilelik Okulu'nun 11. dönem sertifika töreni Denizli Kent Konseyi'nde yapıldı. Mezuniyet törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kursiyerler ve yakınları katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hamilelik Okulu'nda amaçlarının sağlıklı nesillerin yetişebilmesi adına hamilelik sürecinden kadınların doğru bilgilerle donatılmasını olduğunu belirtip, "Türkiye'de örnek olan bir projemize katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Amacımız anne adaylarının bilinçli bir hamilelik dönemi geçirmesidir. Anne-babaların iki görevi var, onlara iyi bir ahlak ve iyi bir eğitim vermek. Bu ikisi yapılırsa, çocuklarımıza değerlerimiz öğretilirse, onlara güzel bir eğitim verilirse önleri açılır" dedi. Daha sonra Başkan Zolan, hamile kadın kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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