Hamidiye ve Rauf Orbay levhaları yenilendi

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı Kekova bölgesindeki Hamidiye Zırhlısı ve Komutanı Rauf Orbay'ın tanıtıldığı panolar yenilendi.

Balkan Savaşları sırasında 25-26 Şubat 1913 tarihlerinde Hamidiye Zırhlısı, Yüzbaşı Rauf Orbay komutasında Beyrut'tan Ege Denizi'ne seyrederken iki gün Kekova'daki koyda demirledi. Burada bakımı yapılan Hamidiye Zırhlısı düşman gemilerinden saklandı. Hamidiye Zırhlısı'nın demirlediği bu koya 'Hamidiye Koyu' adı verildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından daha sonra Hamidiye Koyu'nda ve Kekova'nın merkezindeki Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi'ndeki Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı yanına Hamidiye Zırhlısı ve Rauf Orbay'ı tanıtan tanıtım panoları dikildi. Zaman içinde yıpranan Üçağız Mahallesi'ndeki 3.5X2 metre boyutundaki tanıtım panosu ile Hamidiye Koyu'ndaki 1.50X1.80 metre boyutundaki panolar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca yenilendi. Eski tanıtım panolarındaki levhalar kaldırıldı, yenileri takıldı.

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