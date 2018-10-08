Hamidiye Göleti'nin gövde dolgusu tamamlandı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Hamide Göleti'nin gövde dolgusu tamamlandı. Göletin tamamlanmasının ardından 2 bin 740 dekar tarım arazisini sulaması amaçlanıyor.

Nurdağı'na 25 kilometre uzaklıkta Hamidiye Mahallesi güneydoğusunda Çeltik Deresi üzerinde DSİ tarafından yapımı devam eden temelden 29 metre yüksekliği,182 metre uzunluğa sahip,2 milyon metreküp suyun tutulacağı Hamidiye Göletinde gövde dolgusu tamamlandı. Göletin tamamlanmasıyla Hamidiye ve Atmalı Mahallelerine ait 2 bin 740 dekar tarım arazisi suya kavuşacak. Suya kavuşacak tarım alanıyla yıllık yaklaşık 3 milyon 655 bin lira gelir artışı sağlanmasının hedeflendiğini anlatan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Çalışmaları hızla devam eden göletin gövde dolgusu tamamlandı. Hamide Gölet'inin bütün bileşenlerinin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 2 bin 740 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Sulama ile elde edilecek verim artışı bölge halkının ek gelir getirecek" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×