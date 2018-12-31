Hamamcıoğlu'ndan yeni yıl mesajı

ANTALYA, () - MAKİNA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Hamamcıoğlu mesajında, şöyle dedi:

"Ülke olarak son yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da maalesef insan hakları, özgürlükler ve ekonomik konularda birtakım olumsuzluklar yaşadık. Özellikle ekonomik krizle birlikte mesleğimiz açısından bazı hak kayıplarına maruz kaldık. MMO olarak mesleğimizle ilgili ve ülke sorunlarına yerelde ve ulusalda gereken tepkileri koyduk, çözüm önerilerimizi ilettik. 2019 yılından en büyük beklentimiz ülkemizin toplumsal refahının artması ve tüm dünyada barışın, kardeşliğin ve özgürlüklerin hakim olduğu bir yıl olmasıdır. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere verdiği önemi ilke edinmiş bir yönetim anlayışıyla biz de genç meslektaşlarımıza yol gösterici olmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle başta üyelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlarım."

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