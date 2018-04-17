Hamam ve saunalara fuhuş baskını

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da fuhuş yapıldığı tespit edilen hamam ve saunalara düzenlenen operasyonlarda 4 kadın kurtarılırken, onları pazarladığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bazı hamam ve saunalarda kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldığı ihbarını aldı. İşyerlerine gece eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, fuhşa zorlandıkları iddia edilen 4 kadın kurtarıldı. Kadınlar, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, onları erkeklere pazarlayan 3 kişi gözaltına alındı. Polis, ayrıca müşteri olarak bulunan 7 kişinin bilgisine başvurdu.

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