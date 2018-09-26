Halk plajlarında sezon sonu temizliği

BURSA Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Karacabey; Gemlik; Orhangazi İznik İlçesi sahilinde bulunan 26 kilometrelik halk plajlarında sezon sonunda bakım ve temizlik çalışması başlattı.

Yaz sezonu başında 75 personel ile plajlara 480 adet çöp kutusu, 75 duş kabini ve 100 tane soyunma kabini yerleştiren Büyükşehir Belediyesi Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü, sezonun sona ermesinin ardından Mudanya, Karacabey; Gemlik ve Orhangazi ile İznik İlçesi sahilinde ki 26 kilometre uzunluğunda ki 22 plajda temizlik yapıyor. İş makineleri ile sürdürülen temizliğin bu ay içersinde tamamlanması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda, deniz süpürgesi ile deniz yüzeyinde 110 bin metreküp sahilde ise 6 bin 500 metreküp, yatak, yastık, sandalye gibi evsel atıklarının yanında otomobil lastiği, pet şişe, oyuncak, kağıt, karton, metal içecek kutuları, tekstil atıkları topladı.

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