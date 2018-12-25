Halk oyunları için çalıştay yapıldı

EGE Folklor Dernekleri Federasyonu ile Anadolu Folklor Dernekleri Konfederasyonu'nun Balçova Belediyesi EFEM Derneği'nin desteğiyle düzenlediği 'Halk Dansları Çalıştayı' Balçova Belediyesi Spor Kompleksi Engelliler Merkezi'nde gerçekleşti. İki gün süren çalıştayda, halk oyunlarının sorunlarının ele alındı.

İzmir, Ankara ve İstanbul'dan halk oyunları ustalarının yer aldığı etkinliğe oyuncu ve yöneticiler istedikleri yörenin kıyafeti ile katıldı. Zeybekler oynandı, halaylar çekildi, horonlar kuruldu, türküler söylendi. Anadolu Folklor Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Nebi Kayan bu buluşmanın çok önemli olduğunu belirterek, Türk halk oyunlarının geldiği noktanın tespit edildiğini, sorunlarının dillendirildiğini ve çözüm önerilerinde bulunulduğunu anlattı. Ortak akıl üretmek amacıyla düzenlenen çalıştaydan ciddi önerilerin çıktığını ifade eden Kayan, İzmir'in ardından İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek olan çalıştaylarda toplam 120 konuşmacının görüşlerini paylaşacağını belirtti. Kayan sözlerini şöyle tamamladı:

"Yerel yönetimlerin bile halk oyunları birimleri var. Bu nedenle çok yaygın bir kitleye hitap ediyoruz. İzmir'deki oturumlarda bu geniş kitlenin ihtiyaçları da ele alındı. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştireceğimiz çalıştaylarda da ele alınarak ortaya sonuç bildirgesi devletin yetkili organlarına öneri olarak iletilecek. Halka açık olarak düzenlenen toplantılara STK yöneticileri ile üniversitelerin halk oyunları bölümlerinin yetkilileri ve akademisyenler de katılacak."

Aynı etkinliğin ikincisi 11- 12 Ocak tarihinde İstanbul Halk Oyunları Platformu tarafından İstanbul'da, üçüncüsü de 22-23 Şubat tarihleri arasında Anadolu Folklor Vakfı ve AFDERKON tarafından Ankara'da gerçekleştirilecek.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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