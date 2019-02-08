Halk oyunları ekibi, Bursa Gençlik ve Spror İl Müdürünü ziyaret etti

TÜRKİYE Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu ve Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal’ı ziyaret ederek halk oyunları branşında sürdürülen çalışmalar ve organizasyonları değerlendirdi.

Halk Oyunları 1. Kademe Antrenörlük Kursu kapsamında Bursa’ya gelen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal’ı ziyaret etti. 2 Şubat 2019 tarihinde İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda başlayan ve 10 Şubat 2019 tarihine kadar sürecek olan kurs çalışmalarını inceleyen Federasyon Başkanı Suat Aksu ve Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri, incelemenin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal’ı ziyaret etti. Spor Şube Müdürü Abdurrahman Dağları’ın da eşlik ettiği Federasyon Başkanı Suat Aksu ve Yönetim Kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden İl Müdürü Uysal, Bursa’da halk oyunları branşının güçlenmesi için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini ve Federasyonla işbirliği içerisinde çalışma yürütmeye devam edeceklerini söyledi. Halk oyunları branşında yürütülen çalışmalar ve organizasyonların değerlendirildiği ziyarette halk oyunları branşını daha fazla yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Federasyon Başkanı Aksu, desteklerinden dolayı İl Müdürü Uysal’a teşekkür etti.

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