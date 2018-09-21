‘Halk Kart’ uygulaması Yenimahalle esnafının yüzünü güldürdü

ANKARA, () – YENİMAHALLE Belediyesi’nin hizmete geçirdiği ‘Halk Kart’ uygulaması ile ilçede ekonominin canlanması, alıcı ve satıcının bir araya getirilmesini amaçlayarak esnafa destek veriyor.

100 bin Yenimahalle vatandaşına ulaşan ‘Halk Kart’ 700 firma ve küçük esnafa destek veriyor. ‘Halk Kart’a destek veren esnaf, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Berberden dolmuşçusuna, taksicisinden, emlakçısına kadar yaklaşık 60 dükkân sahibini makamında kabul eden Başkan Yaşar, “Esnaf ve sanatkâr bu ülkenin omurgasıdır. Yerli üretime önem vereceğiz. Şuan ekonomik anlamda zor bir süreçten geçiyoruz. Sizlerin sıkıntılı olduğunun farkındayım. Yenimahalle’de kapanan dükkân açılan dükkân sayısından fazla. Durum içler acısı. Ama umutsuzluğu kapılmayacağız. Hep birlikte el ele vererek aşamayacağımız hiçbir engel yok” dedi.

Ekonomik dalgalanma nedeniyle esnaf olarak zor günlerden geçtiklerini söyleyen esnaflar ise, “Yenimahalle’de bir sıkıntımız yoktu. Gayet işlerimiz yolunda gidiyordu. Hatta Yenimahalle Belediyesi olarak işlerin canlanması, vatandaşların indirimli alışveriş yapması için Halk Kart’ı uygulamaya koydunuz. Müthiş bir projeydi. İşlerimiz artmıştı. Ama şuan piyasalardaki durum yüzünden mutluluğumuz kısa sürdü. İnşallah düzeleceğiz” diye konuştu.

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