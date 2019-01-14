Halk eğitimde 'trafik adabı' semineri

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlere 'trafik adabı' semineri düzenlendi.

İslahiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Çok Amaçlı Toplantı Salonunda Rehber Öğretmen Özge Civelek tarafından, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlere 'trafik adabı' konulu seminer verildi. Civelek, "Trafik adabı, trafik içinde, sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, nezaket, saygı, feragat, fedakarlık ve sabır gibi değerlere sahip olabilme yetisidir. Trafik ortamı, tüm yol kullanıcılarının birlikte hareket ettiği bir ortamdır. Birbirinin olumlu ya da olumsuz davranışlarından etkilendiği bir ortamdır" diye konuştu.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım ise "Halk eğitim merkezi olarak öğretmen, usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimize bu semineri vererek, onların trafikte örnek bireyler olmalarını amaçladık" dedi.

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