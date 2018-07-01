Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri başarılı bir konser verdi

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’ nin Lüleburgaz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan bağlama kursuna katılan kursiyerlerin konseri büyük beğeni topladı.

Aşkiye Neşet Çal Sahnesinde düzenlenen etkinlikte şef Gökay Dönmez yönetiminde Ayşenur Ekizler, Emre Tuna, Tunahan Ergün, Yağmur Özer, Ecenur Yayıkçı, Cansu Gürbüz, Efe Ayyıldız, İzel Arık, Ezel Arık, Emin Mutlu Şen, Buse Nur Yılmaz, Deniz Özlem, Arda Özlem, Ege Bayrak, Alp Boran Üzgüç, Şeyma Ergül, Hazar Özdemir, Berkay Tekin, Şirin Yaren Tülümen ve Şevval Çildan bağlamalarıyla dinleyenlere başarılı bir konser verdiler.