Halının gelecek stratejisi belirleniyor

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GÜNEYDOĞU Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), sektörün geneli ile ilgili kurum ve kuruluşları bir araya toplayarak hem 2018 yılının değerlendirmesini hem de 2019 yılı ve sonrasına ilişkin planlanan çalışmaları aktarmak üzere bir istişare toplantısı düzenledi. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, “Şu an makine halısında 1,5 milyar dolarlık ihracat ve 40 bin civarında bir istihdamla dünyada en önemli üretim merkeziyiz, Temel hedefimiz ise bulunduğumuz zirvede kalıcı hale gelmektir" dedi.

Makine halıcılığının geleceğinin tartışıldığı ve yeni yol haritasının belirlendiği GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan başkanlığındaki toplantıya; TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Necip Kafadar GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ile Gaziantepli halı üreticileri ve ihracatçıları büyük ilgi gösterdi. GAHİB Başkanı Kaplan, 2018 yılı içerisinde sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, sektörün ortak sorunlarını tespit ettiklerini belirterek, “Gaziantep'in en önemli sektörü olan olarak şehir ve ülke dinamikleri açısından mevcut konumu korumak çok önemlidir. Çok sayıda firma ve çok sayıda çalışan bu sektörde faaliyet göstermektedir. Sektör bu şehre ciddi katkı sağlamaktadır. Gaziantep'in üretim ve istihdam açısından yükünü önemli ölçüde halı sektörü sırtlanmıştır. Bu sektörde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk doğrudan şehir ve ülke ekonomisine yansıyacaktır. Bu amaçla dünya pazarlarında elde edilen konumun muhafaza edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla çeşitli çalışma komisyonlar oluşturduk. Çok ciddi danışmanlık hizmetleri almaya başladık. 2018 yılını sektörün gelecek 4 yılını planlamak amacıyla çalışmalarla geçirdik. 2019 yılı bu çalışmaların aksiyona dönüşeceği oldukça hareketli bir yıl olacaktır" diye konuştu.

Halı sektörünün yüzde 70 civarında dışa bağımlı bir sektör olduğunu belirten Başkan Kaplan, dışa bağımlılığı azaltmak için Millileşme Komisyonunu kurduklarını, hammadde, makine, yedek parça ve yazılım konusunda dışa bağımlılığı azaltmak için Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği halinde çalıştıklarını açıkladı. Yürütülecek çalışmalar ile bu bağımlılığı biraz da olsa azaltabilmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Gaziantep'in dünya makine halısı üretim merkezi olmasına rağmen, sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak bir laboratuarın olmamasının büyük eksiklik olduğunu kaydeden Kaplan, “Sektörümüzün kümelendiği ve üretim-ihracat hacmi olarak söz sahibi olduğumuz şehrimizde, ihtiyaç duyduğumuz test ve laboratuar ihtiyacını şehir dışında giderebiliyoruz. Yerelde TSE, OSB, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO ile ayrıca ilgili bakanlıklar düzeyinde girişimlerde bulunmaktayız. TÜBİTAK ile de temasa geçerek test ve laboratuar ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmını şehrimizde yapabilmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaplan, sektörün üretimde kullanılan kaynaklar açısından dışa bağımlı olduğu ve hammaddelerin bir kısmının temininde, toplu pazarlık etmekten kaynaklanacak gücü doğru kullanılabilmek amacıyla, ortak satın alım operasyonlarını yürütecek bir yapı kurguladıklarını, birlikte hareket edildiğinde önemli rekabet avantajlarına kavuşulacağına inandıklarını belirtti.

Sorunlu yurt dışı alacaklarının çözümü için ayrıca komisyon kurulduğunu da dile getiren Kaplan, “Bu kapsamda öncelikle borçlu firma ile irtibat kuracağız ve borcunu ödemesi veya geçerli bir açıklama yapması konusunda resmi yazı ile uyaracağız. Eğer sorun iki firma arasında çözülemez ve devam ederse Alacak Komisyonu olarak olayı inceleyecek ve Arabulucu olmaya çalışacağız. Eğer sorunun yabancı firmadan kaynaklandığı anlaşılır ve sorun çözülemez ise o ülkedeki Büyükelçiliğimiz, Konsolosluğumuz, Ticaret Müşavirliğimiz gibi dış temsilciliklerimiz ve o ülkedeki ilgili Bakanlık, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi kurum ve kuruluşlara konuya dair bilgi yazıları göndereceğiz. Burada önemli olan ihracatçının hakkını bütün platformlarda savunabilmektir" dedi.

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