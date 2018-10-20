Haliliye’de ağaçlandırma çalışması

ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Sırrın Mahallesinde yapımı devam eden yeni park ile ağaç dikim çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalara ilişkin teknik ekipten bilgiler alan Başkan Demirkol, “Yemyeşil Haliliye için 158 bin ağacı toprakla buluşturduk” dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un “yemyeşil Haliliye” hedefiyle ilçe genelinde yeni parklar hizmete sunup, yeni ağaçları toprakla buluşturan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sırrın Mahallesinde yeni bir parkın daha çalışmalarını devam ettiriyor. Park alanının sınırlarının belirlenmesiyle birlikte ilk olarak ağaç dikim çalışmalarını başlatan ekipleri Başkan Fevzi Demirkol, Sırrın Mahalle Muhtarı İbrahim Kara ile birlikte ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili mühendis ve teknikerlerden bilgiler alan Başkan Demirkol, çalışmaları yürüten işçilerle de sohbet etti. Bölgede bulunan vatandaşlarla da görüşen Başkan Demirkol, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Haliliye Belediyesi olarak Şanlıurfa’nın sıcak bir bölge olması itibariyle, halkımızın sıcak günlerde gölge alanlarda oturmalarını sağlamak amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bugüne kadar 23 parkı hizmete sunduk. Hizmetlerimizi yaparken mahallelerimize dağıtmak, mahalleler arası denge ve adaleti sağlamak istiyoruz. Yemyeşil Haliliye noktasında inşallah ileriki günlerde bu çalışmalarımı halkımızın hizmetine girecektir. Yemyeşil Haliliye için de, 158 bin ağacı toprakla buluşturduk. Bugün de, Sırrın Mahallemizdeki park çalışmasını yerinde inceledik. Sırrın Mahallemizin sakinlerine hayırlı olsun.”

Başkan Demirkol, temaslarının ardından bölgeden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI