Haliliye'den spor malzemesi yardımı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfaspor’un alt yapısında bulunan 8 takıma spor malzemesi yardımında bulundu.



Şanlıurfaspor Tesislerinde düzenlenen törene katılan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kulüp yöneticileri karşıladı. Alt yapıda bulunan çocuklarla sohbet edip, başarılar dileyen Başkan Demirkol, daha sonra 8 takımda yetiştirilen çocuklara spor malzemesi dağıtımında bulundu. Başkan Fevzi Demirkol da, şehrin marka değeri olan Şanlıurfaspor’un her zaman için yanında olduklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:“Şanlıurfaspor, şehrimizin takımı, başarılı olması, en üst lige yükselmesi hem sporcularımıza ümit verecek, esnafımıza kazanç sağlayacak hem de bu gençlerimizin enerjisini doğru yerde harcamasını sağlayacak ve Şanlıurfa’mızın tanıtımına destek olacaktır. Bu bakımdan, Şanlıurfaspor Kulübünün A Takımına, geçmiş yıllarda da, kurumsalda Haliliye Belediyesi olarak, şahsi olarak da üzerimize düşen vazifemizi yaptık. Gerekli desteği sağladık. Alt yapı çalışmalarını önemsiyor ve amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlıyoruz. Alt yapıdaki gençlerimizi görünce gayet memnun oluyoruz. Bu gençler bizim geleceğimiz. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek adına gençlerimizin spora ilgilerini ve sporda başarılarını devam ettirmemiz lazım. Şanlıurfaspor’un alt yapısında 12- 18 yaş arası 8 bölümde takımlar yer almaktadır. Haliliye Belediyesi olarak bu 8 takımımız için malzeme desteği sağladık.”

Başkan Fevzi Demirkol, alt yapı ziyaretinin ardından Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupasında Yomraspor ile karşılaşacak olan Şanlıurfaspor A Takımını da ziyaret etti. Teknik Direktör Kemal Kılıç ve ekibi tarafından karşılanan Başkan Demirkol, sporcularla da sohbet etti.

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