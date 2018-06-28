Haliliye'de yol çalışması devam ediyor

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Köse kırsal Mahallesinde yapımı devam eden yol çalışmaları ile çok amaçlı kültür evi inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, teknik ekipten bilgiler aldı.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kırsal mahallelerin yol ihtiyaçlarının tamamlanması amacıyla verdiği talimatlar doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü, kırsalda 6 ekiple 6 ayrı bölgede çalışmalarını devam ettiriyor. Başkan Demirkol da, bu çalışmaların devam edildiği Köse kırsal Mahallesini beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan ile birlikte yerinde incelemek üzere mahalleye gitti. Çalışmalara ilişkin teknik ekipten de bilgiler alan Başkan Demirkol, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, yolların hizmete sunulması talimatını verdi. Mahalle sakinleriyle de görüşerek taleplerini dinleyen Başkan Demirkol, iletilerin çözümü için konuları not aldı. Başkan Demirkol, yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Haliliye Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarda kent ve kırsal ayrımı gözetmeden çalışmalarımız dengeli şekilde devam ediyor. Bugün de, kırsalda Köse Mahallemizdeyiz. Köse Mahallemizde, Fen İşleri Müdürlüğümüzün yol çalışmaları devam etmektedir. Aynı şekilde 6 ekibimiz yol çalışmalarını sürdürmektedir. Çok amaçlı kültür evleri yapıyoruz. Bu tesislerimizde nüfusu baz alarak çalışmalarımızı yapmaktayız. Daha önce 300 nüfus ve üzerindeki mahallelerimizde çok amaçlı kültür evleri yaptık. Şimdi de, 200 nüfus ve üzerindeki tüm kırsal mahallelerimizde çok amaçlı kültür evleri yapıyoruz."

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