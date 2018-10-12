Haliliye'de voleybol maçına davet

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Türkiye Voleybol 1'inci Lig Erkekler B Grubu 2’inci hafta mücadelelerinde Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, evinde Fındıklı Sporu konuk edecek.

12 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 14.00’de 11 Nisan Spor Salonunda GAP Arena spor salonunda oynanacak maç öncesi Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye ekibi, galibiyet parolasıyla çıkacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürüyor. Düz koşu ile başlayan idmanda kondisyon, güç yükleme ve taktik çalışmaları yapıldı. Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, ligin ilk maçında Hatay Ekibi Payas Belediye deplasmanından 3-0 galip dönmüştü. Haliliye Belediye Spor Voleybol takımı Kaptanı Emre Şenol, ise hafta sonu oynanacak zorlu mücadeleye hazır olduklarını ifade etti. Kaptan Şenol, tüm sporseverleri maça davet ederek taraftarlardan destek istedi. Başkan Fevzi Demirkol da, yaptığı yazılı açıklamada; hafta sonu oynanacak olan voleybol maçına tüm Şanlıurfa halkını davet ettiklerini ve Efeler Ligi yolunda Haliliye Voleybol Takımına başarılar dilediğini ifade etti.

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