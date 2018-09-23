Haliliye'de spor parklarına ağırlık veriliyor

ŞANLIURFA,()- ŞANLIURFA Haliliye Belediyesi, vatandaşların açık havada spor yaparak, zinde kalmalarını sağlamak amacıyla parklara spor alanları yapıyor. Karşıyaka ve Veysel Karani Mahallelerindeki parklarda spor aletlerinin montesi ve yürüyüş yolları yapan Haliliye Belediyesi, vatandaşların açık havada spor keyfi yapmalarını sağlıyor.

Başkan Fevzi Demirkol’un 'Yemyeşil Haliliye' hedefiyle ilçedeki yeşil alanların sayısını gün geçtikçe arttırıp, yeni parkları vatandaşların hizmetine sunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevcut parklarda da yenileme çalışmaları yapıyor. Parklarda yürütülen rutin çalışmaların yanı sıra, vatandaşların spor yaparak, zinde kalmaları da hedefleniyor.Yürütülen çalışmalar kapsamında, Karşıyaka Mahallesinde yapımı yeni tamamlanarak, mahalle sakinlerinin hizmetine sunulan parka fitness aletleri yerleştirildi. Her aletin yanında kullanım talimatı da bulunan göstergeli fitness aletleri, güne sporla başlamak ve form tutmak isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak.Parklara yapılan spor alanları kapsamında Veysel Karani Mahallesinde bulunan Selçuk Polat Parkında da, yürüyüş yolu uygulamasına gidildi. Ağaçların arasında koşu yaparak, zinde kalmayı hedefleyen vatandaşlar için yapılan yürüyüş yolu uygulaması, yapımı tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmete sunuldu.Parklarda vatandaşların spor yapmalarını sağlamak amacıyla göreve geldikleri günden bugüne çalışmalar yaptıklarını altını çizen Başkan Fevzi Demirkol da, parklara yapılan spor alanlarının Haliliye İlçesinin dört bir köşesinde de olduğunu ifade etti.

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