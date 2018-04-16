Haliliye'de park çalışması sürüyor

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Haliliye Belediyesi, yürüttüğü çalışmalar kapsamında vatandaşların yaşam alanı olan parkların sayısını arttırmayı sürdürüyor. Ekipler, İmam Bakır Mahallesinde yeni park yapım çalışmalarına başladı. Ayrıca mevcut parklarda da, yenileme çalışmalarını devam ettiriyor.

Başkan Fevzi Demirkol’un ‘yemyeşil Haliliye’ hedefiyle çalışmalarını aralıksız devam ettiren Haliliye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevcut parklardaki düzenleme çalışmalarının yanında park sayılarının arttırılmasına yönelikte çalışmalarını sürdürüyor. Son 1 yılda ilçede 23 yeni parkın yapımını tamamlayan ekipler, yeni park yapım çalışmaları kapsamında İmam Bakır Mahallesinde imarda park alanı olarak bırakılan bölgede çalışmalarına başladı. İmam Bakır Mahallesi 706 Sokakta başlatılan park yapım çalışmasında ekipler, park sınırını belirleyip alt ve üst yapı çalışmalarını devam ettiriyor. Ekipler, çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak yeni parkı mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı hedefliyor.Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Veysel Karani Mahallesi 459 Sokaktaki parkta başlattığı yenileme çalışmalarını da tamamladı. Ekipler, peyzaj düzenlemeleriyle birlikte parkı yeni görünümüyle vatandaşların hizmetine sundu. Park yenileme çalışmaları kapsamında ekipler, Mehmet Akif İnan Parkında da, yenileme çalışmalarına başladı. Park çevresindeki duvarları kaldıran ekipler, park zemini ve oyun grubunun da yenilenmesini gerçekleştirecek.

FOTOĞRAFLI