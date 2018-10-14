Haliliye Belediyespor voleybol takımından galibiyet

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Türkiye Voleybol 1'inci Ligi B Grubu 2’nci hafta mücadelelerinde, evinde Rize ekibi Fındıklı Sporu konuk eden Haliliye Belediye Spor, karşılaşmadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

11 Nisan Spor Salonunda Türkiye Voleybol 1'inci Ligi B Grubunun 2’nci maçında Fındıklı Sporu konuk eden Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediye Spor, başa baş devam eden ilk seti 23- 25 verdi. Karşılaşmanın ikinci setini, uzatmalarda 28- 26’lık üstünlükle kapatan Haliliye ekibi, kalan setleri de 25- 18 ve 25- 22 alarak, salondan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Haliliye Belediye Spor, bu sonuçla birlikte ligde puanını 6’ya çıkararak, liderlik koltuğuna oturdu.

Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla geçen sezon hayata geçirilen Hayda Gençler Maça projesi kapsamında da, Örencik kırsal Mahallesindeki Bakır Kaçar İlkokulu öğrencileri, servislerle karşılaşmanın oynandığı salona getirildi. İlk defa tribünden maç izleyen öğrenciler, Haliliye Belediye Spora tam destek verdi.

FOTOĞRAFLI